ABD'den Suudi Arabistan için seyahat uyarısı: İHA ve füze saldırısı riski

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ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, İHA ve füze saldırısı ihtimali dahil artan güvenlik risklerini gerekçe göstererek Suudi Arabistan için 3. seviye seyahat uyarısı yayımladı. Amerikan vatandaşlarına ülkeye yapacakları seyahatleri yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulunuldu.

İHA ve füze saldırısı riskine dikkat çekildi

Büyükelçilik, uyarının gerekçelerini şu açıklamayla duyurdu:

"İran ve İran destekli Husilerin Amerikan çıkarlarını İHA ve füzelerle hedef alma riski, silahlı çatışma, terörizm, çıkış yasakları ve sosyal medya faaliyetlerine ilişkin yerel yasalar nedeniyle Suudi Arabistan'a seyahati yeniden değerlendirin."

Bazı bölgelerde güvenlik tehditlerinin arttığı belirtilen duyuruda, Amerikan vatandaşlarından terör riski nedeniyle Suudi Arabistan-Yemen sınırına seyahat etmemeleri istendi.

Petrol tesislerine yönelik karşılıklı tahliye uyarıları

Büyükelçiliğin duyurusu, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun sivillere Sana'daki petrol tesisi bölgesini terk etme çağrısının ardından geldi.

Husiler de bu çağrıya karşılık personel ve vatandaşlara Suudi Aramco tesislerini boşaltmaları yönünde uyarıda bulundu.