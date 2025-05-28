ABD'den tartışmalı karar: Öğrenci vizelerine sosyal medya engeli

ABD, yurt dışından gelen öğrencilerin sosyal medya hesaplarını detaylı şekilde inceleme kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın aldığı yeni kararla, ülkeye eğitim amacıyla gelmek isteyen öğrencilerin sosyal medya geçmişleri artık daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Politico tarafından sızdırılan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun imzasını taşıyan talimata göre, elçilik ve konsolosluklara “yeterli sosyal medya verisi toplanmadan yeni öğrenci vizesi randevusu verilmemesi” emri iletildi.

Gerekçe: Terörle mücadele ve antisemitizm

Belgede, sosyal medya taramalarının hangi kriterlere göre yapılacağı belirtilmezken, gerekçeler arasında “terörizmin önlenmesi” ve “antisemitizmle mücadele” yer aldı. Bu adım, Trump yönetiminin Filistin yanlısı protestoları hedef alan politikalarıyla örtüşüyor.

Son dönemde Harvard gibi bazı üniversiteler, kampüslerdeki Filistin destekçisi gösteriler nedeniyle hükümet tarafından "antisemitik eğilimlere göz yummakla" suçlanmış; bu üniversitelere mali yaptırımlar uygulanmıştı. Gösterilere katılan yabancı uyruklu öğrencilerin gözaltına alınabilmesi için yasal altyapı da oluşturulmuştu.