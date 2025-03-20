ABD'den Tesla protestocularına soruşturma uyarısı!

Tesla araçlara yönelik protestoların yayılması üzerine ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, protestoculara gözdağı verdi. Bakan Bondi, Tesla araçlara yönelik saldırılarılara karışanlar hakkında soruşturma başlatılacağını kaydetti.

"İç terörizmden başka bir şey değil"

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bondi, Tesla'ya ait mülklere yönelik saldırıların "iç terörizmden başka bir şey olmadığını" kaydetti.

Bondi, Adalet Bakanlığının bugüne kadar saldırılara karışan "birçok faile" suçlama yönelttiğini belirterek "Bu suçları koordine ve finanse etmek için perde arkasında faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere, saldırılara karışanlara ağır sonuçlar getiren soruşturmalara devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Las Vegas Metropolitan Polisi Departmanından açıklama

Diğer yandan, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Dan Bongino, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, büro ekiplerinin Tesla saldırıları üzerinde çalıştığını duyurdu.

Las Vegas Metropolitan Polisi Departmanından (LVMPD) 18 Mart'ta yapılan açıklamada, şehrin yakınlarında bulunan bir Tesla Çarpışma Merkezi'ndeki araçların ateşe verildiği, itfaiyenin merkezdeki yangını söndürdüğü belirtilmişti.

Yetkililerin "hedefli saldırı" olarak tanımladığı olayda, çıkan yangın nedeniyle çarpışma merkezinin bulunduğu sokağın trafiğe kapatıldığı ve delillerin toplanmaya devam edildiği kaydedilmişti.

Tesla protestoları artıyor

ABD medyasına göre son haftalarda ülke çapında, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın Başkan Donald Trump ile çalışmasına tepki olarak, çok sayıda Tesla aracı, bayisi ve şarj istasyonu tahrip edildi.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta, Elon Musk'a desteğini göstermek için Tesla marka bir araç satın alacağını söylemiş ve Musk ile beraber kameralar karşısına geçerek, Beyaz Saray'ın bahçesine getirilen Tesla araçlarla poz vermişti.

Öte yandan, Tesla protestoları Kanada'ya da sıçramıştı. Kanada'da milyarderlerin ve fosil yakıt şirketlerinin iklim krizine etkisine dikkat çekmek isteyen aktivistler, Tesla bayisine pembe boya püskürterek protesto etmişti.