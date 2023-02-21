ABD'den Türkiye'ye 500 tonluk deprem yardımı

ABD'deki Türk misyonları öncülüğünde, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için toplanan yardımlar, en son gönderilen uçak kargosuyla 500 tonu aştı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, New York'taki uluslararası havalimanı JFK'den Türk Hava Yollarına (THY) ait Turkish Cargo ile gönderilen yaklaşık 60 tonluk malzeme ile birlikte ABD'den Türkiye'ye gönderilen ayni deprem yardımlarının 500 tonu geçtiğini söyledi.

500 tondan fazla yardım malzemesini ülkemize ulaştırmış bulunuyoruz

JFK'de yapılan yükleme anında hazır bulunan Özgür, "New York Başkonsolosluğu görev bölgesi ve ABD'nin doğu yakasından toplanan yardımları peyderpey göndermeye devam ediyoruz. Bugüne kadar hem hava kargo hem de gemiyle 500 tondan fazla yardım malzemesini ülkemize ulaştırmış bulunuyoruz." dedi.

Yardım depolarında kalan son 60 ton civarındaki öncelikli yardım malzemesinin Türkiye'ye taşınmasının Washington Büyükelçiliğinin girişimleriyle ve Boeing firmasının yardımlarıyla gerçekleştiğini belirten Özgür ayrıca, yardım malzemelerinin gümrük ve yükleme işlemlerini yapan THY, Turkish Cargo ve Luxemburg menşeli taşıyıcı firma Cargolux yetkililerine teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği öncülüğünde ABD çapında başlatılan yardım kampanyası ilk günden bu yana hız kesmeden devam etti.

Reyhan Özgür, daha önce, New York, New Jersey, Pensilvanya ve Delaware'den yoğun katılım sağlandığını ve bu bölgelerde 10'dan fazla toplama merkezi kurulduğunu kaydetmişti.

ABD'de toplanan 420 tonluk yardım malzemesi, 18 Şubat'ta, Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın da katılımıyla New Jersey Elizabeth Limanı'ndan yola çıkmıştı.