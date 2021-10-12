ABD'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Price, günlük basın brifinginde YPG/PKK'nın adını vermeden "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine de başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Price, "Türkiye bizim önemli bir NATO müttefikimiz ve terörle mücadeleden Suriye'de çatışmanın sona erdirilmesine kadar birçok alanda ortak çıkarlarımız var. Suriye politikası konusunda Ankara ile yakın istişare halinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin F-16 talebiyle ilgili soruya yanıt vermedi

ABD Sözcüsü Price, Türkiye'nin ABD'den satın alma talebinde bulunduğu F-16'larla ilgili bir soru üzerine, savunma alanındaki satışlarla ilgili Kongreye bildirim yapılana kadar herhangi bir yorumda bulunmayacaklarını söyledi.