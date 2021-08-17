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ABD'den Türkiye'ye 'Seyahat etmeyin' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye için bazı bölgelerde COVID-19 riskinin arttığı gerekçesiyle, 'seyahat etmeyin' uyarısı yayınladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Dışişleri Bakanlığı, COVID-19 vakalarının artış gösterdiği Türkiye için bir seyahat uyarısı yaptı. Daha önce Türkiye'yi 'Seyahatinizi gözden geçirin' listesindeki ülkeler arasında tutan ABD, bu kez Türkiye'yi Seviye 4'e aldı ve 'Seyehat etmeyin' uyarısı yayınladı.

ABD Dışişleri, Aruba, Esvatini, Fransa, Fransız Polinezyası, İzlanda, İsrail, Laos ve Tayland'ı da “tüm seyahatlerden kaçının” tavsiyesinin verildiği “yüksek riskli ülkeler” listesine dahil etmişti.

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