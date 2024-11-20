ABD'den Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık askeri ekipman satışı
ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı 1000'inci gününü geçerken Kiev yönetimine bir destekte daha bulundu. ABD, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık askeri ekipman ve hizmet satışına onay verdi.
ABD'DE Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA), Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık askeri ekipman ve hizmet satışını onayladığını açıkladı.
Satışın, Ukrayna'nın güvenliğini güçlendireceği kaydedilen açıklamada, Kongrenin bu konuda bilgilendirildiği kaydedildi.
ATACMS füzeleriyle saldırı sonrası ilk yardım
Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı 6 adet uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde, buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.