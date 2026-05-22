ABD'den Ukrayna'ya 108 milyon dolarlık füze onayı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik 108,1 milyon dolar değerindeki Hawk füze sistemi satışına onay verdiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu satış paketinin yalnızca füze sistemlerini değil, aynı zamanda kurulabilir römorklar, çeşitli modifikasyonlar, bakım desteği, yedek parçalar, sarf malzemeleri ve aksesuarları da kapsadığı belirtildi.

Bakım ve teknik destek de pakete dahil

Açıklamada, satış kapsamında bakım hizmetleri ile iade destek unsurlarının da yer aldığı ifade edildi.

ABD yönetimi, satışın Ukrayna'nın mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği tehditlere karşı savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığını bildirdi.

Kongre onayı bekleniyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın onayının ardından satışın yürürlüğe girebilmesi için Kongre sürecinin tamamlanması gerekiyor.