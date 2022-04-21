ABD'den Ukrayna'ya 1,3 milyar dolarlık yeni yardım
ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya 800 milyon doları savunma, 500 milyon doları ekonomi alanında olmak üzere 1,3 milyar dolarlık ek yardım sağlayacaklarını açıkladı.
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon doları savunma, 500 milyon doları ekonomi alanında olmak üzere 1,3 milyar dolarlık ilave yardım yapacaklarını duyurdu.
Biden, Rusya ile bağlantılı gemilerin ABD limanlarına kabul edilmeyeceğini açıkladı.
Biden, “Mariupol’ün kontrolünün Rusya’ya geçtiğine dair kanıt yok.” dedi.