ABD'den Ukrayna'ya 1,3 milyar dolarlık yeni yardım

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon doları savunma, 500 milyon doları ekonomi alanında olmak üzere 1,3 milyar dolarlık ilave yardım yapacaklarını duyurdu.

Biden, Rusya ile bağlantılı gemilerin ABD limanlarına kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Biden, “Mariupol’ün kontrolünün Rusya’ya geçtiğine dair kanıt yok.” dedi.