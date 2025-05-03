ABD'den Ukrayna'ya 310 milyon dolarlık F-16 destek paketi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya yönelik 310 milyon dolarlık F-16 eğitim ve destek paketinin satışına onay verdi. ABD Savunma, Güvenlik ve İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, satışın ABD Kongresi’ne bildirildiği belirtildi.

Satış paketi kapsamında, F-16 savaş uçaklarına yönelik modifikasyonlar ve yükseltmeler, pilot eğitimi, bakım ve idame hizmetleri, yedek parça temini, onarım hizmetleri, yer destek ekipmanları ile yazılım desteği gibi kalemlerin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, satışın Ukraynalı pilotların etkin bir şekilde eğitilmesine katkı sağlayacağı ve iki ülkenin savunma alanındaki iş birliğini güçlendireceği vurgulandı. Ayrıca, bu adımın Ukrayna'nın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı daha dirençli hale gelmesine yardımcı olacağı kaydedildi.

Ukrayna, daha önce ABD'nin müttefik ülkelerinden F-16 savaş uçakları tedarik etmişti. Yeni satış paketi, bu uçakların etkin kullanımını sağlayacak teknik ve operasyonel desteği içeriyor.