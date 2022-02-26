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ABD'den Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık askeri yardım

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık askeri yardım yapmak için savunma bakanlığını yetkilendirdiğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu 3. gününde devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamalarda silah bırakmayacaklarını belirtip destek çağrısında bulundu. Rusya ise Ukrayna'nın müzakereyi reddettiğini, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "bekleyin" talimatından sonra askerlere ilerleme emri verildiğini duyurdu.

Gelişmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Savunma Bakanlığını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 350 milyon dolarlık askeri yardım yapma konusunda yetkilendirdiğini açıkladı.

 

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