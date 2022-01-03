ABD'den Ukrayna'ya destek

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy'e Rusya'nın Ukrayna'yı işgale devam etmesi halinde ABD ve müttefiklerinin ABD ve müttefiklerinin "kati şekilde yanıt vereceğini" söyledi.

Biden ve Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesi, Biden'ın Ukrayna sınırına 100,000 kadar asker konuşlandıran Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir ay içinde yapmış olduğu ikinci görüşmeden birkaç gün sonra gerçekleşti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Başkan Biden Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye devam etmesi durumunda ABD'nin bu duruma müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte sert biçimde yanıt vereceğini açıkça dile getirdi" dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ikilinin krizin ele alınacağı bir dizi diplomatik görüşme yapılmasına yönelik hazırlıkları görüştüğü ifade edildi.

Zelenskiy Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa'da barışın korunması ve tansiyonun daha da yükselmesini önlemek için atılabilecek ortak adımları görüştüklerini dile getirdi.