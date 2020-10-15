ABD'den ulusal güvenlik için kritik teknolojiler listesi hazırlığı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, ABD ulusal güvenliği adına kritik olan teknolojilerin listesi üzerinde çalıştığı duyuruldu.
Wall Street Journal'ın kıdemli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC), ABD'nin ulusal güvenliği için kritik önemde olan teknolojiler listesi hazırlayacağı belirtildi.
Listenin başında yapay zeka, kuantum veri bilimi, yarıiletkenler, üst düzey bilgisayarlar, biyoteknoloji ve havacılık teknolojilerinin yer alacağı tahmin edilirken, NSC'nin listenin yanı sıra hükümet kurumlarına, Çin başta olmak üzere, ülkenin rakiplerinin ABD teknolojilerini çalma fırsatı vermemek adına bir kılavuz da vereceğini ifade edildi.
Haberde listenin her sene yenileceği de belirtildi.