ABD'den UNESCO kararı: Ulusal çıkarlara hizmet etmiyor
Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) yeniden çekilme kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, örgütün izlediği politikaların ülkenin dış politika öncelikleriyle uyumlu olmadığını belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri, UNESCO’nun politikalarının ulusal çıkarlara ters düştüğünü belirterek örgütten ayrılma kararı aldı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "UNESCO, ayrıştırıcı sosyal ve kültürel gündemleri desteklemeye devam ediyor. Ayrıca, ABD'nin 'Önce Amerika' ilkesine ters düşen küreselci ve ideolojik kalkınma gündemlerine, özellikle BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne gereğinden fazla odaklanıyor" ifadelerini kullandı.