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ABD'den vatandaşlarına Irak'ı acilen terk etme çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına acilen Irak'ı terk etmeleri çağrısında bulundu.

ABD'den vatandaşlarına Irak'ı acilen terk etme çağrısı
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ABD, vatandaşlarına Irak'ı acilen terk etmeleri çağrısında bulundu.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, bölgede artan gerilim nedeniyle vatandaşlarından Irak'ı acilen terk etmeleri istendi.

Açıklamada, "ABD vatandaşları mümkünse hava yoluyla, bu olmazsa diğer ülkeler üzerinden kara yoluyla ülkeyi terk etmelidir." ifadesi yer aldı.

İran destekli milislerin ABD Büyükelçiliği yerleşkesine saldırıları nedeniyle tüm konsolosluk hizmetlerinin durdurulduğunun anımsatıldığı açıklamada, vatandaşlardan Büyükelçilik binasına yaklaşmamaları istendi.

Açıklamada ABD vatandaşlarının pasaport ve diğer işlemlerinin Erbil'deki ABD Konsolosluğu kanalıyla yürütüleceği kaydedildi.

Irak'taki yakınlarının durumundan kaygı duyan vatandaşların Dışişleri Bakanlığı ile temas kurmaları istendi. 

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Kaynak: AA

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