ABD’den Venezuela petrolüne fiyat hamlesi: Aynı varilden yüzde 30 daha fazla kazanç

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Washington’da katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezüella ham petrolünü satışa sunarken, ülkenin yakın dönemde elde ettiğinden yaklaşık yüzde 30 daha yüksek bir fiyata alıcı bulduğunu söyledi.

Yüzde 30 daha fazla gelir sağlandı

Wright, aynı ham petrolün satışından, Venezuela’nın üç hafta önce elde ettiği gelirin yaklaşık yüzde 30 üzerinde bir kazanç sağlandığını ifade etti. Ancak önceki ve mevcut fiyatlara ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

ABD’nin söz konusu hamlesi, Nicolás Maduro’nun bu ay ABD özel kuvvetleri tarafından yakalanmasının ardından hayata geçirilen stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Washington yönetimi, Venezuela kaynaklı petrolün satış sürecini denetim altına alırken, bu kapsamda gerçekleştirilen ilk satışların da tamamlandığı belirtiliyor.