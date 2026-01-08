ABD'den Venezuela petrolüne sert adım! Gelirleri kendi hesaplarında tutacak

ABD'nin Venezuela lideri Nicolás Maduro'yu yakalamasının ardından, ABD Enerji Bakanlığı yöneticisi Chris Wright, Trump yönetiminin Venezuela petrolünün satışını kontrol etmeye ve bu gelirleri ABD hesaplarında tutmaya yönelik planlarını açıkladı.

Wright, Çarşamba günü yaptığı konuşmada, öncelikle Venezuela'da depolanan yüksek seviyedeki ham petrolün satılacağını belirterek, "Sadece bu ham petrolü tekrar hareket ettirip satacağız. Venezuela'dan çıkan ham petrolü pazarlayacağız - önce depolanan petrolü, ardından da Venezuela'dan çıkan üretimi süresiz olarak satacağız" dedi. Bakan ayrıca, "Kimsenin petrolünü çalmıyoruz" diye ekledi. Bu açıklama, ABD'nin Venezuela'dan alınan petrol satışlarını süresiz şekilde denetleme niyetini ortaya koydu.

Venezuela 30-50 milyon varil petrol teslim edeek

ABD Başkanı Donald Trump bir önceki gün Venezuela'nın ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini ve bunun piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 2,8 milyar dolar değerinde olduğunu kaydetmişti. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, ülkenin ham petrolünün satış sürecine başlandığını duyurmuş; bir iç kaynağın, satışlardan elde edilen gelirlerin ABD Hazine hesaplarında tutulacağını ve bu adımın Venezuela'nın alacaklılarına karşı koruma sağlayacağını aktardığını söylemişti. Leavitt, gelirlerin hem Amerikan hem de Venezüellalı halkın yararına kullanılacağını belirtti.

Leavitt ayrıca, "Venezuela ham petrolü ve ürünlerinin satışından elde edilen tüm gelirler, gelirlerin nihai dağıtımının meşruiyetini ve bütünlüğünü garanti altına almak için öncelikle küresel çapta tanınan bankalarda ABD kontrolündeki hesaplara yatırılacak" ve "Bu fonlar, ABD'nin takdirine bağlı olarak Amerikan halkı ve Venezuela halkının yararına dağıtılacak" ifadelerini kullandı.

Müzakereler yürütülüyor

Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA, ABD ile ham petrol satışı konusunda devam eden müzakereler yürüttüğünü bildirirken, ABD güçleri ayrıca enerji ambargosu kapsamında iki petrol tankerini daha ele geçirdi. Pete Hegseth, X platformunda ablukaların tüm etkinliğiyle sürdüğünü ifade etti.