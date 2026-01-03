ABD’den Venezuela uyarısı: Seyahat etmeyin, ülkedekiler derhal ayrılsın

ABD’nin Bogota Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Venezuela’nın ABD seyahat uyarı sisteminde en üst seviye olan “Seviye 4: Seyahat Etmeyin” kategorisinde yer almaya devam ettiği bildirildi. Açıklamada, ülkede ABD vatandaşları açısından “ciddi ve öngörülemez güvenlik riskleri” bulunduğu ifade edildi.

Büyükelçilik, ABD vatandaşlarına Venezuela’ya kesinlikle seyahat etmemeleri çağrısında bulunurken, ülkede bulunanlara da güvenlik gerekçesiyle bulundukları yerde kalmaları ve mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulundu. Açıklamada, Venezuela’daki tüm ABD vatandaşlarının derhal ayrılmalarının şiddetle önerildiği vurgulandı.

Maduro’dan olağanüstü hâl kararı

Uyarı, Venezuela’nın başkenti Caracas’ta patlama seslerinin duyulmasının ardından geldi. Olayların ardından bölgede güvenlik endişeleri artarken, gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

Venezuela hükümeti, saldırılardan Amerika Birleşik Devletleri’ni sorumlu tutarken, Devlet Başkanı Nicolás Maduro ülke genelinde “dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum” ilan eden kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını öne sürdü. Caracas yönetimi ise bu iddialara ilişkin resmî bir doğrulama yapmadı.