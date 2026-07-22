ABD'den yabancı drone ithalatına yasak

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ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), yabancı üretim askeri sınıf droneların ülkeye girişini yasaklayan yeni düzenlemeyi duyurdu.

Aralık ayında aldığı kararla bazı yabancı drone modellerinin ABD pazarına girişini engelleyen FCC, dün de Çin dışında üretilen belirli dronelar için tanınan muafiyetin Ocak 2028'e kadar uzatıldığı açıkladı.

Çinli üreticiler hedefte

Karar, Trump yönetiminin Çin merkezli teknoloji ürünlerine yönelik kısıtlama politikasının devamı niteliğinde görülüyor. Geçtiğimiz ay da FCC, bazı Çinli üreticilerin telekomünikasyon ekipmanlarına yönelik yeni yasakları yürürlüğe koymuştu.

Dünyanın en büyük drone üreticisi olan Çin merkezli DJI, şubat ayında FCC'nin ithalat kısıtlamalarına karşı dava açmıştı. ABD'deki ticari drone pazarının yarısından fazlasını elinde bulunduran şirket, kararın rekabeti olumsuz etkileyeceğini savunuyor.

Mevcut ürünler satılabilecek

FCC'nin kararıyla DJI, Autel ve diğer Çinli üreticiler artık yeni drone modelleri ve bazı temel bileşenleri için ABD'den onay alamayacak. Ancak yasak yürürlüğe girmeden önce gerekli izinleri alan ürünlerin satışına devam edilebilecek.