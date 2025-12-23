ABD'den yabancı üretim dronelara ulusal güvenlik yasağı

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), güvenlik gerekçesiyle yabancı üretim insansız hava araçlarının (İHA) ABD'de satışını ve ülkeye ithalatını yasakladı.

FCC tarafından yapılan açıklamada, ABD'de satışı ya da ithalatı yasaklı ürünlerin yer aldığı listeye yeni eklemeler yapıldığı bildirildi. Buna göre, yabancı üretim insansız hava sistemleri (UAS) ile bu sistemlere ait kritik bileşenler söz konusu listeye dahil edildi. Açıklamada, bu ürünlerin "ABD'nin ulusal güvenliğine kabul edilemez bir risk teşkil ettiği" ifade edildi.

Büyük organizasyonlara ev sahipliği gerekçe gösterildi

Karara gerekçe olarak, ABD'nin 2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Olimpiyat Oyunları gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak olması gösterildi. Ayrıca "karteller, terörist gruplar ve yabancı hükümetlerden ABD hava sahasını koruma ihtiyacının artması" da yasak kararının nedenleri arasında sıralandı.

FCC, düzenlemenin halihazırda ABD'de satışı yapılmış ürünleri kapsamadığını da vurguladı. Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Çin Komünist Partisi Özel Komitesi, ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada karara destek verdiklerini duyurdu. Komite açıklamasında, yasağın "ulusal güvenliği gözeteceği ve Çin yapımı dronların teşkil ettiği tehdidi azaltacağı" değerlendirmesinde bulunuldu.