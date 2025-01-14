ABD'den yapay zeka çip ihracatına yeni düzenleme

ABD'de Joe Biden yönetimi, yapay zeka için kullanılan gelişmiş çiplerin ihracatının sıkılaştırılmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yapay zekanın hem güvenlik hem de ekonomik güç açısından hızla merkezi bir hale geldiğine işaret edildi.

ABD'nin güvenliğini ve ekonomik gücünü desteklemek amacıyla 'Yapay Zeka Yayılımına İlişkin Geçici Nihai Kural'ın duyurulduğu açıklamada, ABD teknolojisinin yayılmasını teşvik ederken, endişe kaynağı olan ülkelere karşı önemli adımların atıldığı, bu ülkelerin gelişmiş yapay zeka sistemlerine ve onları eğitmek için kullanılan bilgi işlem gücüne erişiminin kısıtlandığı belirtildi.

Yeni düzenleme detayları

Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, İspanya, İsveç, Tayvan ve Birleşik Krallık'a çip satışlarına kısıtlama uygulanmayacağı bildirilen açıklamada, yakın müttefikler dışında kalan ve doğrulanmış son kullanıcı statüsü olmayan kuruluşların ülke başına 50 bin ileri düzey GPU'ya kadar eşdeğer miktarda alım yapabileceği ifade edildi. 120 gün sonra yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, 1700 ileri düzey grafik işlem birimine kadar olan kolektif hesaplama gücüne sahip çip siparişlerinin lisans gerektirmeyeceği ve ulusal çip limitlerine dahil edilmeyeceği belirtildi.