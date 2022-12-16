ABD'den yasa dışı göçü engellemeye yönelik yeni plan

Bakanlığın internet sitesinde, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde yürürlüğe giren ve önümüzdeki hafta kaldırılması planlanan "Title 42" isimli kanunun yerini alacak uygulamalar, maddeler halinde sıralandı.

Bakanlığın paylaştığı belgeye göre, 21 Aralık itibarıyla son bulacak uygulama sonrasında ülkeye kanunsuz girişlerin engellenmesi, sınır işlemlerindeki verimliliğin yükseltilmesi için personel, ulaşım, tıbbi destek ve tesislerin artırılması, gözaltı ve kovuşturma gibi uygulamaların sıkılaştırılması gibi yollara başvurulacak.

Bakanlık ayrıca, kaçak girişlerin önüne geçebilmek için bölgede faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin kapasitesini artırmak, uyuşturucu ve insan kaçakçılarıyla mücadeleyi güçlendirmekle birlikte, uluslararası ve federal ortaklarla iş birliği yapmak gibi faaliyetlere yönelecek.

İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, 13 Aralık'taki açıklamasında, "Açık konuşayım. Title 42 olsun ya da olmasın, Amerika Birleşik Devletleri'nde kalmak için yasal bir dayanak oluşturamayanlar ülkeden gönderilecek." ifadesini kullanmıştı.

Biden yönetimi, Trump döneminde Kovid-19 salgını gerekçesiyle yürürlüğe konulan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecinin hızlandırılmasına yönelik "Title 42" isimli kanunu 21 Aralık itibarıyla kaldırmaya hazırlanırken, İç Güvenlik Bakanlığı geçen ay, uygulamanın sona ermesi sonrasında Meksika sınırından günlük 9 ila 14 bin kişinin sınırı geçmeye çalışabileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.

ABD Bölge Yargıcı Emmet Sullivan kasımda, Trump döneminin sınır uygulamasının "keyfi ve kaprisli" olduğunu öne sürerek, kaldırılması gerektiğine karar vermişti.