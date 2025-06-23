ABD'den yurtdışındaki vatandaşlarına uyarı: 'Dikkatli olun'

ABD Dışişleri Bakanlığı, yurtdışında bulunan Amerikan vatandaşlarına yönelik yeni bir güvenlik uyarısı yayımladı. Açıklamada, ABD vatandaşlarına ve çıkarlarına yönelik potansiyel terörist saldırılar, kitlesel gösteriler veya şiddet eylemleri ihtimali nedeniyle, yurtdışındaki Amerikan vatandaşlarının dikkatli olması gerektiği belirtildi.

"Resmi uyarıları takip edin"

Bakanlık, vatandaşlardan hem seyahat öncesinde hem de seyahat süresince bulundukları ülkedeki güvenlik durumunu yakından izlemelerini ve resmi uyarıları takip etmelerini istedi.

Ayrıca, olası acil durumlarda kendilerine hızlı şekilde ulaşılabilmesi adına Akıllı Seyahatçi Kayıt Programı'na (STEP) kayıt yaptırmaları önerildi.