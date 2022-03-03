ABD'den Zelenski'nin uçuşa yasak bölge çağrına ret

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında 'uçuşa yasak bölge' çağrısına yanıt veren Psaki, böyle bir şeyi planlamadıklarını söyledi. Psaki, "Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması, bunun uygulanmasını gerektirir. Temelde Amerikan askerlerinin Rus uçaklarını düşürmesi gerekir ve bu da ABD ile Rusya arasında doğrudan bir savaşa yol açabilir. Biz bundan kaçınmak istiyoruz." dedi.

Beyaz Saray Rusya'nın BMGK'den çıkarılmasını olası görmüyor

Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) çıkarılması çağrılarına ilişkin Psaki, "Biz şu an bunu olası görmüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Psaki, Rusya'nın BMGK'nin 5 daimi üyesinden biri olduğuna işaret ederek "Rusya, BM Sözleşmesi kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmiyor ve konumunu kötüye kullanıyor. Biz Rusya'yı izole etmeye ve yaptıklarından sorumlu tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Beyaz Saray Rus petrolüne ithalat yasağına yanaşmıyor

ABD'nin Rusya'ya ekonomik yaptırımlar kapsamında Rus petrolüne ithalat yasağı getirmesi çağrılarına da yanıt veren Psaki, bunun ABD'deki gaz fiyatlarını artıracağını söyledi. Psaki, "Biz Rusya'ya ekonomik baskı uygularken akaryakıt fiyatlarının da artmasını istemiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Rus oligarklara yaptırım getirecek

ABD'nin Kremlin'e yakın Rus oligarklara yaptırım getirmeye hazırlandığı iddialarını da teyit eden Psaki, yaptırımların birkaç saat içinde açıklanacağını kaydetti. Psaki, ABD'nin Ukrayna ile tam zamanlı istihbarat paylaşımında olduğunu sözlerine ekledi.

ABD Ukrayna ile anlık istihbarat paylaşıyor

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Adam Smith, Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Ukrayna ordusu ile anlık istihbarat paylaşımında bulunduğunu açıkladı.

Amerikan NBC televizyonuna konuşan Smith'in, ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna ordusu ile anlık istihbarat paylaşmadığını, bunun ABD'yi savaşın bir parçası haline getirmiş olacağına ilişkin açıklaması üzerine yönetimden yanıt geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, konuyla ilişkin bir soru üzerine "Anlık olarak istihbarat paylaşıyoruz." yanıtını verdi.