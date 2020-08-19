AB'de enflasyon temmuzda yüzde 0,4 arttı

19 Ağustos 2020

Avrupa Birliği'nin (AB) tüketici fiyatları temmuz ayında beklentileri karşılayarak yüzde 0,4 arttı. Endeks haziran ayında da yüzde 0,4 artmıştı. Enflasyondaki yıllık yükselişe en büyük katkılar yüzde 0,42'şer artışla hizmetler ve enerji dışı sanayi malları sektörlerinden geldi.

AB'nin tüketici fiyatları temmuzda aylık bazda, beklenti olan yüzde 0,3'ün üzerinde yüzde 0,4 düştü. Endeks haziran ayında yüzde 0,3 düşmüştü.

Çekirdek tüketici fiyatları aynı dönemde beklenti olan yüzde 0,3'lük artışın aksine yüzde 0,3 azaldı. Çekirdek tüketici fiyatlarındaki yıllık artış ise beklentiler doğrultusunda yüzde 1,2 arttı.

Üye ülkeler arasında en yüksek artışlar yüzde 3,9 ile Macaristan ve yüzde 3,7 ile Polonya'dan geldi. Enflasyon değişiminin en düşük olduğu ülkeler ise yüzde negatif 2,1 ve yüzde negatif 2 ile sırasıyla Yunanistan ve Kıbrıs oldu.