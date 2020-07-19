AB'de hibe-kredi pazarlığı sürüyor

19 Temmuz 2020

Avrupa Birliği liderleri COVID-19 için açıklanan dev destek paketinde hibe-kredi konusunda hala bir uzlaşıya varamadı.

Brüksel’de cuma günü başlayan ve iki gün sürmesi planlanan zirve ‘eli sıkı dörtlü’ olarak anılan Hollanda, Avusturya, Danimarka ve İsveç’in itirazları sonrası pazar gününe sarktı.

Anlaşma olmazsa liderler görüşmeyi bir gün daha uzatabilir ya da temmuz ayının ilerleyen günlerinde bir zirve daha gerçekleşebilir.

‘Hibe 155 milyar euroya düşsün’

2021-2027 dönemi için 1 trilyon euronun üzerindeki bütçesi ve ona ek olarak açıklanan 750 milyar euroluk iyileşme paketinde, ‘eli sıkı dörtlünün’ itirazı üzerine hibeler 50 milyar euro düşürüldüğü halde zirvenin üçüncü gününde TSİ 16:30 itibariyle nihai bir uzlaşı sağlanamadı.

Komisyonun 500 milyar eurosu hibeye ayrılan önerisi cumartesi günü 450 milyar euro hibe, 300 milyar euro kredi olarak revize edilmişti. Yeni öneride borçların geri ödenmesine ilişkin koşullarda da değişiklik yapıldı. Ancak Finlandiya’nın da destek verdiği ‘eli sıkı dörtlüden’ İsveç, diplomatik kaynaklara göre paketteki hibelerin 155 milyar euroya düşürülmesini önerdi.

“Eli sıkı ülkeler Avrupa’ya şantaj yapıyor"

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, “Eli sıkı ülkeler Avrupa’ya şantaj yapıyor” derken, Fransız Cumhurbaşkanı ile birlikte hibe ağırlıklı paketin en sıkı savunucusu Almanya Şansölyesi Angela Merkel, zirveden bir sonuç çıkmayabileceğini söyledi.

AB liderlerinin 70 yıllık Avrupa entegrasyonunda ‘ya hep ya hiç’ anı olarak nitelendirdiği zirvede Merkel “Uzlaşı niyeti var ancak çok farklı tutumlar da var. Elimden gelen tüm çabayı göstereceğim ama sonuç çıkmama ihtimali de var” dedi.

Oy birliğine ihtiyaç duyulan zirvede Macaristan’ın da bütçeye eklenen ‘hukukun üstünlüğü’ koşuluna itiraz edebileceği belirtiliyor.

Pandemi başından bu yana ilk kez fiziksel olarak bir araya gelen liderlerin zirve boyunca maskeli görüntülendi. Zirve sağlık endişeleri nedeniyle bu sefer giriş ve çıkışlar dışında basına kapalı gerçekleşti.