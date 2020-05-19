AB'de inşaat üretimi martta sert düştü

19 Mayıs 2020

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, martta şubat ayına kıyasla yüzde 14,1 düştü. İnşaat üretimi, 2019'un mart ayına göre ise yüzde 15,4'lük gerileme kaydetti

AB'de inşaat üretimi, martta önceki aya göre yüzde 12, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 13,4 düşüş gösterdi.

AB ülkeleri arasında martta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 40,2 ile Fransa, yüzde 36,2 ile İtalya ve yüzde 11,9 ile Slovenya'da gerçekleşti.