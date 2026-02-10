AB’de Rus petrolü yaptırımı krizi: Yunanistan ve Malta’dan 20. pakete itiraz

Avrupa Birliği büyükelçileri, 9 Şubat Pazartesi günü 20. yaptırım paketini ele almak üzere bir araya geldi. Toplantıda Malta ve Yunanistan temsilcileri, Rus petrolüne yönelik yeni kısıtlamalara itirazlarını dile getirdi.

İki ülke, mevcut tavan fiyat uygulamasının kaldırılarak denizcilik hizmetlerine yönelik kapsamlı bir yasak getirilmesinin Avrupa’nın nakliye sektörünü olumsuz etkileyeceğini savundu. Atina ve Valletta yönetimleri, bu adımın küresel enerji fiyatlarında yeni bir artışa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Liman yaptırımları ve gemi satışları gündemde

Malta ve Yunanistan, Rus petrolünün aktarımı nedeniyle limanlara uygulanabilecek olası yaptırımlar konusunda AB’den net açıklama talep etti. Ayrıca gemi satışlarına yönelik denetimlerin sıkılaştırılması planına ilişkin ayrıntıların da paylaşılması istendi.

Değişikliğin kabul edilmesi halinde, Avrupalı şirketlerin ürün fiyatından bağımsız olarak Rus petrolü taşımacılığı için kritik öneme sahip sigorta ve nakliye hizmetlerini sunması tamamen yasaklanabilecek.

Batılı nakliye şirketleri hedefte

Reuters’ın aktardığına göre, tavan fiyat uygulamasının yerini tam kapsamlı bir ticaret yasağının alması konusu Aralık 2025’ten bu yana G7 ülkeleri ile AB içinde tartışılıyor. Bu girişimin temel amacının, Yunanistan, Kıbrıs ve Malta merkezli Batılı nakliye şirketlerinin Rus petrolü ihracatındaki rollerini sona erdirmek olduğu belirtiliyor.

Mevcut planlamaya göre Rus petrolü için tavan fiyatın 1 Şubat 2026 itibarıyla varil başına 44,1 dolara düşürülmesi hedefleniyor.

20. yaptırım paketi metaller ve kimyasalları da kapsıyor

AB’nin üzerinde çalıştığı 20. yaptırım paketi yalnızca petrol taşımacılığıyla sınırlı değil. Yeni teklif; iridyum, rodyum, platin ve bakır gibi Rus menşeli metallerin yanı sıra kimyasallar, kauçuk ve amonyak ithalatına da kısıtlamalar getirilmesini öngörüyor.

Taslak pakette, toplam değeri 360 milyon euroyu aşan ihracat kısıtlamalarına ilişkin bir liste de yer alıyor.