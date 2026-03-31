AB'de saatlik işçi maliyetleri katlandı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2025 yılına ilişkin saatlik iş gücü maliyeti verilerini yayımladı. Verilere göre, Euro Bölgesi’nde saatlik iş gücü maliyetleri geçen yıl 2024’e kıyasla yüzde 3,8 arttı.

AB üyesi 27 ülkede ise saatlik iş gücü maliyeti geçen yıl önceki yıla göre yüzde 4,1 yükseldi. Böylece 2025’te saatlik iş gücü maliyetleri ortalaması AB’de 34,9 Euro, Euro Bölgesi’nde ise 38,2 Euro oldu.

Söz konusu maliyetler 2024 yılında AB’de 33,5 Euro, Euro Bölgesi’nde de 36,8 Euro olarak ölçülmüştü. Geçen yıl AB ülkeleri arasında saatlik iş gücü maliyetleri 12 Euro ila 56,8 Euro arasında değişti.

En yüksek Lüksemburg’da, en düşük Bulgaristan’da

AB ülkeleri arasında en yüksek iş gücü maliyeti 56,8 Euro ile Lüksemburg’da gerçekleşti. Saatlik iş gücü maliyeti Danimarka’da 51,7 Euro ve Hollanda’da 47,9 Euro oldu.

Geçen yıl AB’de en düşük saatlik iş gücü maliyeti ise 12 Euro ile Bulgaristan’da görüldü. Bulgaristan’ı 13,6 Euro ile Romanya, 15,2 Euro ile Macaristan izledi.