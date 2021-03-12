AB'de sanayi üretimi ocakta beklentileri aştı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nde ocak ayı sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocakta önceki aya kıyasla yüzde 0,7, geçtiğimiz yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 0,1 arttı.

AB'de de sanayi üretimi, ocakta aralık ayına göre yüzde 0,8 yükselirken, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 0,3 arttı.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 3,8 ile Lüksemburg’da, yüzde 3,4 ile Fransa ve Yunanistan’da ve yüzde 3,1 ile de Belçika’da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde en fazla düşüş ise yüzde 1,5 ile Estonya ve Litvanya’da, yüzde 1,7 ile Belçika’da ve yüzde 0,7 ile de İspanya’da görüldü.