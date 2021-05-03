AB'de 'seyahat' hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ülkeleri epidemiyolojik olarak iyi bir durumda olan yabancılara Avrupa Birliği'ne seyahat sınırlamalarının kaldırılmasını tavsiye etti.

AB Komisyonu ayrıca, EMA'nın onay verdiği aşıları kullanarak her iki doz COVID-19 aşısını yaptıran yabancıların AB'ye hiçbir sınırlama olmadan seyahat edebilmelerini önerdi.

27 üyeli AB hali hazırda 7 ülkenin vatandaşlarına tatil veya zaruri olmayan nedenler ile AB ülkelerine seyahat izni veriyor ve AB Komisyonu'nun önerisi bu listenin genişletilmesinin yolunu açacak.

AB Komisyonu salgının yeni varyantlarının Avrupa Birliği'ne girmeleri riskinin sınırlanması amacıyla sağlık durumunun keskin şekilde kötüleştiği ülkelere seyahat sınırlamaları uygulanmasına imkan verilmesini de teklif etti.

Avrupa İlaç Ajansı, şu ana kadar BioNTech Pfizer, Moderna, AstraZeneca Johson & Johnson aşılarına onay verdi.