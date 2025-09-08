AB'de sığınmacı haritası değişiyor: Başvurular azaldı, Almanya artık ilk sırada değil

Avrupa ülkelerine yapılan iltica başvuruları azaldı. AB Sığınma Ajansı'nın (EUAA) raporuna göre, AB ülkelerine yapılan iltica başvuruları 2025'in ilk yarısında bir önceki yıla göre yüzde 23 oranında düştü.

Bu yıl haziran ayı sonuna kadar 399 bin iltica başvurusunun kayıtlara geçtiği ifade edildi. Başvurulardaki belirgin düşüşün nedeni olarak Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi gösterildi.

Almanya artık zirvede değil

Öte yandan, Almanya artık Avrupa Birliği'nde (AB) en çok sığınma başvurusu yapılan ülke unvanını kaydetti.

EUAA tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayı sonu itibarıyla Fransa 78 bin ve İspanya 77 bin başvuru aldı. Almanya'ya başvuran sığınmacıların sayısı ise 70 bin oldu.

Suriyelileri başvurularında düşüş görüldü

Euronews’ün haberine göre, haziran sonu itibarıyla AB ülkeleri ile Norveç ve İsviçre’ye yapılan sığınmacı başvuruları, 2024’ün ilk yarısına göre yüzde 23 azalarak 399 bine geriledi.

Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından, Suriyeli vatandaşların yaptığı başvurular bir önceki yılın ilk 6 ayına kıyasla 25 bin azalarak ciddi bir düşüş gösterdi.

Almanya, İtalya ve İspanya'ya başvurular 2024'ün ilk yarısına kıyasla sırasıyla yüzde 43, yüzde 25 ve yüzde 13 oranında düştü.

En fazla başvuru Venezuela'dan geldi

Ayrıca, Avrupa ülkelerine en fazla iltica başvurusu Venezuela'dan geldi. Venezuela vatandaşların sığınma başvuruları 2025 yılında artış gösterdi. Başvurular, bir önceki yıla kıyasla neredeyse üçte bir oranında yükselerek yaklaşık 49 bine ulaştı.

ABD yönetiminin göç konusundaki sıkı politikalarından dolayı, Venezuela vatandaşlarının Avrupa'ya yöneldiği de kaydedildi. ABD, bir süre önce 250 binden fazla Venezuela vatandaşı için geçici koruma statüsünü sona erdirmişti.

Venezuelalılar, Avrupa'ya ise vizesiz gidebiliyor ve 90 gün boyunca orada kalabiliyor.

Öte yandan, Ukrayna, Afganistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avrupa’ya başvurularda öne çıkan diğer ülkelerden oldu.