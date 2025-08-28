AB’de tarihi orman yangını felaketi: 1 milyon hektar kül oldu

Avrupa Birliği’nde (AB) kayıtların tutulmaya başlandığı 2006 yılından bu yana en ağır orman yangını sezonu yaşanıyor. Birlik genelinde yaklaşık 1 milyon hektarlık alan kül olurken, yangınların üçte ikisinden fazlası İspanya ve Portekiz’de meydana geldi.

Copernicus’a bağlı Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, İspanya’da bu yıl 400 bin hektardan fazla alan yandı; bu miktar, ülkenin uzun dönem ortalamasının altı katını aşıyor. Portekiz’de ise 270 bin hektar kül oldu. İber Yarımadası’nda yalnızca iki haftada 684 bin hektar ormanlık alan alevlere teslim oldu.

Rekor düzeydeki yangınlar üzerine AB Sivil Koruma Mekanizması devreye girerken, Fransa, İtalya, Almanya ve Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu birçok ülke bölgeye uçak, helikopter ve itfaiye personeli gönderdi.

Yangınların dumanı Fransa ve İngiltere’ye kadar ulaşıp hava kalitesini düşürürken, İspanya’daki yangınlardan kaynaklanan karbondioksit salınımı 2003’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarak 17,7 milyon tona ulaştı.

İklim değişikliğine dikkat çeken uzmanlar, aşırı sıcaklıkların ve kuraklığın yangın riskini artırdığını, fosil yakıt kullanımının ise acilen sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.