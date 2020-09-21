AB’de yeni teknoloji yasası yolda

21 Eylül 2020

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’li TikTok’u satmaya zorlaması sonrası, Avrupa Birliği’nde de benzer bir yasanın hazırlık aşamasında olduğu bildirildi. İngiliz gazete Financial Times, birliğin büyük teknoloji firmalarını cezalandıracak yeni bir yasa üzerinde çalıştığını ve söz konusu yasanın yıl sonuna hazır olmasının beklendiğini yazdı. Yeni yasa uyarınca - ABD’dekinden farklı olarak - ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle değil ancak müşterilerin çıkarlarını ve küçük rakiplerini riske atmaları durumunda, AB, şirketleri Avrupa operasyonlarını ayırmaya veya satmaya zorlayabilecek.

AB İç Pazar Komiseri Thierry Breton, gazeteye verdiği demeçte Dijital Hizmetler Kanunu isimli yeni yasanın yıl sonuna önerileceğini, yasanın sosyal medya şirketlerinin sorumluluğunu ve platformlarda yer alan içeriklerin güvenilirliğini artıracağını söyledi. Breton, sadece aşırı durumlarda başvurulacak bazı cezalara büyük teknoloji gruplarını ortak pazardan tamamen men etme seçeneğinin de dahil olduğunu belirtti.