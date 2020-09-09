AB'den 2021 yılı için bütçe hazırlığı

09 Eylül 2020

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülke temsilcilerinin, Birliğin 2021 yılı genel bütçe taslağı hakkında Avrupa Parlamentosu'yla (AP) yapılacak müzakerelere ilişkin ortak pozisyon belirlediğini açıkladı.

Buna göre, AB Konseyi'nin 2021 yılı bütçe taslağında, gelirler 162,9 milyar euro, harcamalar ise 164,8 milyar euro düzeyinde gerçekleşecek.

Bütçeden, bölgesel kalkınma ve uyum programlarına yaklaşık 66 milyar euro, tarım ve doğal kaynaklara 57 milyar euro, inovasyon ve dijital dönüşüme 17 milyar euro, komşuluk ve dış ilişkilere 10 milyar euro, AB kamu yönetimine 10 milyar euro, göç ve sınır yönetimine de 2,6 milyar euro dkaynak aktarılacak.

Bütçe hakkında

Bütçe, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasında yapılacak müzakerelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

Üye ülkeler tarafından ortak şekilde belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan, harcamalar kısmı ise tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA