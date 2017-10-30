AB'den 5 ülkeye bütçe mektubu
AB Komisyonu; Belçika, Fransa, İtalya, Portekiz ve İspanya'nın 2018 bütçe taslaklarının AB hedeflerinin gerisinde kaldığı uyarısında bulundu.
AB Komisyonu, Belçika, Fransa, İtalya ve Portekiz'i 2018 yılı için hazırladıkları bütçe taslaklarının, Avrupa Birliği'nin borç ve açık azaltma hedeflerini yakalayamamaları riski olduğu uyarısında bulundu. Komisyon ayrıca, İspanya'dan 2018 bütçe taslağını daha fazla bilgi içerecek şekilde güncellemesini istedi.
Beş hükümete de mektup gönderen Komisyon, yapısal açıklarda düşüş hedeflerinin Avrupa Birliği kurallarının gerektirdiğinin gerisinde kaydığı uyarısında bulundu.
AB bütçe kuralları, Komisyon'a ulusal bütçe taslaklarını kontrol etme ve bütçelerin AB yasalarında öngörülen açık ve borç limitlerine uygun hale getirilmesini isteme hakkı veriyor.