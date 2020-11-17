AB'den 9 üyesine 14 milyar euro destek

Avrupa Birliği (AB) yaptığı açıklama ile pandemi nedeniyle 9 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 14 milyar euro mali destek sağladığını bildirdi.

Açıklamada, istihdam programlarında kullanılmak üzere İtalya'ya 6,5 milyar euro, İspanya'ya 4 milyar euro, Yunanistan'a 2 milyar euro, Hırvatistan'a 510 milyon euro, Litvanya'ya 300 milyon euro, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 250 milyon euro, Slovenya'ya 200 milyon euro, Malta ve Letonya'ya 120 milyon euro finansal destek sağlandığı kaydedildi.

Toplamda 100 milyar euro finansal destek sağlanması hedefleniyor

COVID-19 nedeniyle hazırlanan istihdam destekleme programıyla üye ülkeler, AB Komisyonu'na ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar euroluk kredi teminatı verdi.

Söz konusu teminatla AB Komisyonu, sermaye piyasalarından fon toplandı. Bu kaynakla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu ve uzun vadeli kredi sağlamaya başladı. Söz konusu desteğin AB ülkelerine toplam 100 milyar euro finansal destek sağlaması planlanıyor.