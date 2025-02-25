AB'den, ABD'nin tarife uygulamalarına karşı hamle!

AB, ABD'nin tarife uygulamasına karşı hamle yapmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, Avrupa'nın çelik sektörünü daha rekabetçi hale getirecek ve ABD'nin yaklaşan ticaret tarifelerinden koruyacak planları ilkbaharda sunacağını söyledi.

"Çelik endüstrisi Avrupa'nın kilit sektörlerinden biri"

Eylem planı, 4 Mart'ta Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in başkanlığında sektörün önemli temsilcileriyle yapılacak 'stratejik diyalog' toplantısının ardından açıklanacak.

Von der Leyen, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Çelik endüstrisi Avrupa tek pazarının kilit sektörlerinden birisidir. Aynı zamanda bu sektör iklim değişikliğiyle mücadelemizde de büyük önem taşımaktadır. Avrupa çelik endüstrisinin uzun vadede hem rekabetçi hem de sürdürülebilir olmasını sağlamak istiyoruz."

Komisyon ayrıca, 4 Mart'ta çelik üreticileri, hammadde tedarikçileri ve sektörle ilgili diğer tarafların rekabet gücünün nasıl arttırılacağını, karbonsuzlaştırma ve elektrifikasyonun nasıl teşvik edileceğini ve adil ticari ilişkilerin nasıl sağlanacağını tartışacaklarını söyledi.