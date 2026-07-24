AB'den ABD'nin yeni tarifelerine tepki: Anlaşmaya biz uyduk

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin Avrupa ürünlerine yönelik uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifelerini eleştirerek, Washington yönetiminden kararın gerekçesine ilişkin açıklama talep edeceklerini bildirdi.

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen ASEAN toplantıları kapsamında Reuters'a konuşan Kallas, ABD'nin Avrupa Birliği'nin zorla çalıştırmayla mücadelede yetersiz kaldığı yönündeki değerlendirmelerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Bu iddiaların dayanağı yok"

AB'deki çalışma standartlarının ABD ile kıyaslandığında daha güçlü olduğunu vurgulayan Kallas, "Bunu Avrupa Birliği için söyleyemezsiniz." dedi.

Çalışan haklarına dikkat çeken Kallas, "Çalışma yasalarımızı ABD'ninkilerle karşılaştırırsanız, bizim ücretli izinlerimiz var, çalışanlarımız için çok iyi çalışma koşullarımız bulunuyor. Dolayısıyla bunun gerçekten bir dayanağı yok." ifadelerini kullandı.

"Anlaşmaya biz sadık kaldık"

Kallas, Avrupa Birliği'nin geçen yıl ABD ile varılan transatlantik ticaret anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirterek, yeni tarifelerin kendileri açısından beklenmedik bir gelişme olduğunu dile getirdi.

"Kötü bir sürpriz oldu"

"Amerika ile bir anlaşmamız vardı ve biz bu anlaşmanın bize düşen kısmına sadık kaldık." diyen Kallas, "Bu nedenle bu anlaşmaya uyulmaması bizim için kötü bir sürpriz oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Kallas ayrıca, ABD yönetiminden yeni gümrük tarifelerinin gerekçesine ilişkin resmi açıklama talep edeceklerini sözlerine ekledi.