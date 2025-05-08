AB'den ABD'ye gümrük vergisi resti: 95 milyar Euro'luk liste hazır

Avrupa Birliği, ABD ile yürütülen müzakerelerin başarısız olması durumunda Amerikan ürünlerine yönelik gümrük vergisi uygulayabileceğini duyurdu. AB Komisyonu, toplamda 95 milyar Euro'luk Amerikan ürünlerine yönelik yaklaşık 107 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir liste hazırladı.

Alkollü içkiler de yeniden listede

Açıklanan listede Amerikan uçakları, otomobilleri, otomobil parçaları, kimyasallar, elektrikli ekipmanlar ve makineler yer alıyor. Daha önce vergiden muaf tutulan Amerikan alkollü içkileri de yeniden listeye dahil edildi.

Komisyon, nihai listenin belirlenmesi öncesinde üye ülkeler ve sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunacağını bildirdi. Bu adımın, ABD'nin otomobil ve otomobil parçalarına uyguladığı gümrük vergilerine karşılık olarak hazırlandığı vurgulandı.

ABD uygulamalarını geri çekmezse yürürlüğe girecek

Öte yandan, AB’nin ABD'ye yönelik bazı çelik hurdası ve kimyasal ürünlerin ihracatına yönelik kısıtlamalar üzerinde de değerlendirme yaptığı kaydedildi. Komisyon, bu tedbirlerin uygulanmasının ancak müzakerelerden sonuç alınamaması ve ABD’nin vergi uygulamalarını geri çekmemesi halinde yürürlüğe gireceğini belirtti.

Komisyon açıklamasında, "AB, müzakerelere paralel olarak ve bunların tatmin edici bir sonuç vermemesi durumunda tüketicilerini ve sanayisini korumak için potansiyel karşı önlemler hazırlamaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.