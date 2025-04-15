AB’den ABD’ye otomobilde karşılıklı sıfır tarife teklifi

Trump yönetiminin tarifeleri 90 gün askıya almasının ardından Avrupa Birliği, otomobiller için karşılıklı sıfır gümrük tarifesi teklifinde bulundu.

CNBC-e'de yer alan habere göre AB Sözcüsü Roberta Metsola, mevcut gümrük uygulamalarının özellikle otomotiv sektörü üzerinde baskı yarattığını belirterek, ABD ile müzakerelerin yoğun şekilde sürdüğünü söyledi. “ABD’ye otomobillerde karşılıklı sıfır tarife teklif ettik” diyen Metsola, taraflar arasında daha fazla temas ve teknik çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Otomobil ithalatına uygulanan yüzde 25’lik ABD tarifesi, özellikle Almanya başta olmak üzere birçok AB üyesi ülke için rekabet gücünü zayıflatan bir unsur olarak değerlendiriliyor. AB tarafı, bu engelin kaldırılmasıyla transatlantik ticarette yeni bir denge sağlanabileceğini ifade ediyor.