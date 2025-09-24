AB'den Apple, Google ve Microsoft'a zor soru: Finansal dolandırıcılığa karşı önleminiz ne?

AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, Apple App store, Booking.com, Microsoft Bing, Google Play ve Google aramalar gibi platformlardan finansal dolandırıcılıklarla ilgili riskleri nasıl tespit ettikleri ve yönettikleri konusunda resmi bilgi talep edildiğini açıkladı.

Çevrim içi platformlar ve arama motorları hedef

Açıklamada, dolandırıcıların hedeflerini tespit etmek ve onlarla iletişim kurmak için çevrim içi platformlar ve arama motorlarını yaygın olarak kullanıldıkları anımsatıldı.

AB yasaları uyarınca, çok büyük çevrim içi platformlar ve arama motorlarının, yasa dışı içeriğin yayılması ve tüketici korumasıyla ilişkili sistemik riskleri değerlendirmesi ve azaltması gerektiği hatırlatılan açıklamada, AB Komisyonunun, şirketlerden sahte içeriklerin varlığını nasıl değerlendirdikleri ve finansal dolandırıcılık risklerini azaltmak için hangi önlemleri aldıkları konusunda ayrıntılı bilgi istediği kaydedildi.

Maliyeti 4 milyar euro'dan fazla

AB Teknoloji Sorumlusu Henna Virkkunen, sahte otel listeleri, dolandırıcı bankacılık uygulamaları, sahte yatırımlar ve kamuoyunda tanınmış kişilerin deepfake videolarıyla yapılan dolandırıcılık örneklerini hatırlatarak bu tür faaliyetlerin Avrupalılara yıllık 4 milyar euro'dan fazla maliyet getirdiğini belirtti.

Öte yandan AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların katı kurallara uyması gerekiyor. AB, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor.