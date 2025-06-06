Avrupa Birliği, Barilla’nın tam buğday kalem makarna ürününde yüksek miktarda kurşun bulunduğunu açıklayarak tüketicilere "tüketmeyin" uyarısında bulundu.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Avrupa Birliği’nin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden yayımlanan duyuruda, Barilla’nın “Tam Buğday Kalem Makarna” ürünlerinde yüksek seviyede kurşun tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, özellikle Almanya’daki Kaufland ve Lidl zincirlerinden temin edilen partilerin risk taşıdığı ifade edildi.

İlgili ürünlerle ilgili geri çağırma işlemi Almanya'da başladı. İsveç başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde de yetkili makamlarla temasa geçildiği kaydedildi. AB yetkilileri, Barilla ile birlikte söz konusu ürünlerdeki kurşun kaynağını tespit etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Barilla Türkiye'den açıklama geldi

Barilla Türkiye ise yaptığı açıklamada, anılan ürünlerin sadece merkezi Avrupa bölgesinde satışa sunulduğunu belirterek, “Herhangi bir toksikolojik risk söz konusu olmadığı ve ilgili tüm ürünler raflardan toplandığı için, toplu bir ürün geri çağırma prosedürü söz konusu değildir” açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Barilla, Alman makamlarıyla yürüttüğü istişare sonucu önlem amacıyla, analiz değerleri öngörülen sınırların üzerinde bulunan sınırlı sayıda tam buğday makarnasını raflardan toplamıştır. Anılan ürünler sadece Merkezi Avrupa bölgesinde satışa sunulmuştur. Herhangi bir toksikolojik risk söz konusu olmadığı ve ilgili tüm ürünler raflardan toplandığı için, toplu bir ürün geri çağırma prosedürü söz konusu değildir.

Barilla tarafından kontrol amaçlı gerçekleştirilen analizlerde anılan ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddelerde herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Sorunun neden kaynaklandığına dair araştırmalar devam etmektedir.

Bununla birlikte, Barilla Türkiye, sadece Bolu'daki kendi fabrikasında tamamen Türkiye’de yetiştirilen buğdaylardan ürettiği tam buğday makarnalarını Türk tüketicilerinin beğenisine ve tüketimine sunmaktadır. Haberinizde söz konusu edilen ürünler ise Avrupa Bölgesi'nde üretilmekte ve sadece o bölge ülkelerinde satılmakta, Türkiye'de bulunmamaktadır.

"Ürün kalitesi ve güvenliği en öncelikli konudur"

Barilla'da ürün kalitesi ve güvenliği en öncelikli konudur. Şirket, her yıl gerçekleştirdiği 4 milyondan fazla analizle bunu sağlamaya çalışmakta, düzenli olarak kalite ve gıda güvenliği göstergelerini takip etmektedir. Haberlerde bahsi geçen geri çağırma ve toplama durumu söz konusu değildir."