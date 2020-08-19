AB'den Belarus için acil yaptırım çağrısı
Avrupa Parlamentosu, üye devletlere Belarus'un hükümet yetkililerine yaptırımlar uygulamaları çağrısı yaptı.
Avrupa Parlamentosu, üye ülkelere halkın protestolarının devam ettiği Belarus'un hükümet yetkililerine yaptırım uygulama çağrısında bulundu.
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, "Yaptırımlar Avrupa Birliği'nin elindeki önemli bir araç ve Parlamento, Konsey'i geciktirmeden bu aracı Belarus'ta yaşanan insan hakları ihlalleri konularında kullanmaya çağırıyor. Bu yaptırımlar gücü kötüye kullananlar ve temel özgürlükleri ihlal edenlere yönelik olarak yurt dışı varlıklarını dondurmak olarak uygulanabilir." dedi.
Daha önce, Avrupa Komisyonu İç Piyasa Temsilcisi Thierry Breton, AB'nin Belarus'a yaptırım uygulamayı planladığını duyurmuştu.