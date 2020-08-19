AB'den Belarus'a 50 milyon euro destek

19 Ağustos 2020

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus'ta baskıya maruz kalan vatandaşlar için 2 milyon euro, sivil toplum ve bağımsız bir medya meyana getirmek için 1 milyon euro ve COVID-19 salgını ile mücadelede kullanılacak tıbbi malzemeler, hassas gruplar ve sosyal hizmetlerin devamı için 50 milyon euroluk bir yardımda bulunacağını açıkladı.

Der Leyen ayrıca ülkede politik gücün barışçıl bir şekilde el değiştirmesi gerektiğini söyledi.