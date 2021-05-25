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AB'den, Belarus’a yaptırım sinyali 

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Avrupa Konseyi Özel Toplantısı öncesi  yaptıkları açıklamalarda Belarus’a Rynair krizi nedeniyle yaptırım  uygulayacakları sinyalini verdiler. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula  von der Leyen, “Farklı yaptırım seçeneklerini tartışacağız" dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa Birliği liderlerinin katılımı ile bugün ve yarın yüz yüze  yapılacak olan Avrupa Konseyi Özel Toplantısı için liderler bir araya  geldi. Liderler, toplantı öncesi yaptıkları açıklamalarda Belarus’a  yaptırım sinyali verdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,  liderlerin Belarus’un Rynair’e ait yolcu uçağına dün Belarus’un  başkenti Minsk’e zorunlu iniş yaptırması ve muhalif gazeteci Raman Pratasevich’in gözaltına almasına “güçlü bir yanıt" vereceğini  aktardı. Von der Leyen, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko’nun ve rejiminin bunun ciddi sonuçları olacağını anlamak  zorunda olduğunu ifade ederek, "Liderler ek yaptırımlar için  seçenekleri tartışacaklar. Bu yaptırımlar, gasp olayına karışan  kişileri, rejimi finanse eden işletmeleri ve havacılık sektörünü  kapsayacaktır. Düşünce özgürlüğüne ve medyaya saygı duyana kadar rejim  üzerinde baskı yapmaya devam edeceğiz. Raman Pratasevich derhal  serbest bırakılmalıdır" dedi.

Merkel, Belarus’un açıklamalarını "mantıksız" olarak nitelendirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, Belarus’un uçağıı Minsk’e acil  inişi hakkındaki açıklamasını reddederek, "Tutuklamaya yol açan bir  zorunlu inişe tanık olduk. Raman Prataşevich derhal serbest  bırakılmalıdır. Bu Ryanair uçuşunun inişiyle ilgili tüm açıklamalar  tamamen mantıksız” dedi.

BM Genel Sekreteri Gutteres "derinden endişeli"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarriç, genel sekreterin bağımsız soruşturma çağrılarına  destek verdiğini ve olaydan "derinden endişeli" olduğunu açıkladı. Dujarriç, "Genel sekreter, bu rahatsız edici olayla ilgili tam, şeffaf  ve bağımsız bir soruşturma yapılması çağrılarını destekliyor ve ilgili  tüm aktörleri böyle bir soruşturmada işbirliği yapmaya çağırıyor"  ifadelerini kullandı.

BM sivil havacılık dairesi perşembe günü toplanıyor

BM sivil havacılık dairesi, Rynair’in Belarus’a inişi konusundaki  uluslararası protestoların ardından perşembe günü acil bir toplantı  yapacağını duyurdu. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Konseyi (İCAO) Başkanı Salvatore Sciacchitano’nun 36 diplomatik temsilciyi  acil toplantıya çağırdığı açıklandı.