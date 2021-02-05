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AB'den Biden'a çağrı: Küba listeden çıkarılmalı

Avrupa Birliği, Biden'a Küba'yı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarması çağrısında bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD Başkanlığına yeni seçilen Joe Biden yönetiminin Küba'yı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarması gerektiğini söyledi.

Moskova ziyaretinde açıklama yapan Borrell, "(Eski ABD Başkanı) Trump'ın görevi başındaki son saatlerinde Küba'yı terörü destekleyen ülkeler listesine eklemesi kararından memnun değiliz. Bundan ciddi anlamda rahatsızlık duyuyoruz ve yeni yönetimin durumu eski haline çevireceğini umuyoruz." dedi.

Borrell ABD'nin Küba'yı listeye eklemesinin Kübalılar için ciddi sorunlara yol açacağını ekledi.