AB'den Boeing 737 MAX uçuşlarına izin

16 Ekim 2020

Avrupa Birliği (AB) Havacılık Güvenlik Ajansı (EASA) Direktörü Patrick Ky, Boeing 737 MAX modelinin, yapılan incelemeler sonrasında, AB havasahasında uçuşlara başlayabileceğini açıkladı.

Boeing'in 737 MAX modeli uçakları, altı ay içinde 2 uçağın düşmesi ve 346 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine 2019 yılının mart ayından bu yana uçurulmuyor.

Ky, yapılan incelemelerin uçağın güvenli olduğunu gösterdğini ve ulaşılan güvenlik düzeyinin yeterince yüksek olduğunu açıkladı ancak üçüncü bir sensörün daha güvenli olacağını ekledi. Söz konusu sensörlerin geliştirilmesi ve uçaklara uygulanmasının 20 ile 24 ay arasında süreceği tahmin ediliyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi ağustos ayında Boeing'in uçuş yasağının kaldırılması için yapılması gereken faaliyetleri açıklamıştı.