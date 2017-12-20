AB'den Brexit açıklaması

20 Aralık 2017

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, "Gelecekte AB ve İngiltere arasında yapılabilecek farklı iş birliği modellerine bakınca ekonomik anlamda serbest ticaret anlaşmasını görüyoruz" dedi.

Barnier, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Brexit sürecinde AB-İngiltere arasındaki ilişkilerinin geleceğini belirleyecek ikinci aşama müzakerelerin yönetmelik taslağını açıkladı.

İngiltere'nin AB'den düzenli bir biçimde ayrılması için zaman gerektiğini belirten Barnier, "Bu geçiş süreci, İngiltere'nin ayrılık sürecinde yaşayabileceği zorluklara ve yeni ilişkilere hazırlanması için gerekli" diye konuştu.

Barnier, İngiltere'nin geçiş sürecinde tek piyasa ve Gümrük Birliği gibi tüm AB kural ve yükümlülüklerine saygı göstermesi gerektiğine dikkati çekerek, "AB'nin bütün kuralları geçiş sürecinde İngiltere'de uygulanmalı" ifadesini kullandı.

31 Aralık 2020'ye kadar geçiş süreci

İngiltere'nin 2019 Mart ayından sonra AB için 3. ülke konumuna geleceğini ve AB kurumlarının bir parçası olmayacağını belirten Barnier, "Bu geçiş sürecinin kısa ve net olması gerekiyor. AB Komisyonu'nun pozisyonu, bu geçiş sürecinin 31 Aralık 2020'ye kadar olması yönünde" değerlendirmesinde bulundu.

Barnier, İngiltere'nin gelecek ilişkilerde tek piyasa, Gümrük Birliği ve Avrupa Adalet Divanı'nın bir parçası olmak istemediğini açıkladığını anımsatarak, "Bu seçenek İngiltere'nin pozisyonu ve bunun bir sonucu var. Gelecekte AB ve İngiltere arasında yapılabilecek farklı iş birliği modellerine bakınca ekonomik anlamda serbest ticaret anlaşmasını görüyoruz" diye konuştu.

AB'nin Kanada, Güney Kore ve Japonya ile çeşitli serbest ticaret anlaşmaları yaptığını anlatan Barnier, "Bu modeller arasında bazı farklılıklar var ama temelde aynı mantık. Bu serbest ticaret anlaşması İngiltere için de aynı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Brexit sonrası ilişkileri belirleyecek ikinci aşama için müzakereler, ocak ayında başlayacak. Ancak ticari ilişkilere dair müzakerelerin mart ayından önce başlaması beklenmiyor.

Müzakerelerin amacı, Brexit sonrası yaklaşık iki yıl sürecek geçiş döneminin şartları üzerinde anlaşma sağlamak olacak.

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Kaynak: AA