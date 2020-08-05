AB'den Çin'e karşı antidamping önlemleri

05 Ağustos 2020

Avrupa Komisyonu, daha önce hakkında antidamping önlemleri alınan, Çin'den yapılan aşınmaya dayanıklı çelik ithalatlarının neredeyse sıfırlandığını ancak diğer aşınmaya dayanıklı ürün ithalatının 650 milyon euroya denk gelecek şekilde, 1 ton arttığının fark edilmesi sonrasında yeni antidamping önlemlerini devreye aldı.

AB'nin ticari savunma yasal çerçevesi genişletilerek, magnezyum, silikon ya da daha başka bir maddeyle kaplanmış ya da karbon, alüminyum, niyobyum, titanyum ve vanadyum içeren aşınmaya dayanıklı çelik ürünlerini kapsayacak hale getirildi.